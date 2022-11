Illuminazione pubblica all'Avvocatella, il Comitato Civico Dragonea soddisfatto per la promessa del sindaco di Vietri

"Si intravede uno spiraglio di “luce” in fondo al tunnel della Sp 75 Avvocatella?", se lo chiedono, speranzosi, i componenti del Comitato Civico Dragonea. "La nostra ragione di esistere é stata sempre quella di portare la voce dei cittadini ed attenzionare le istituzioni di fronte ai disagi che vivono i nostri cittadini. - hanno spiegato dal Comitato - Il problema dell’illuminazione dell’Avvocatella è senz’altro uno di questi. Dopo tanti anni di esortazioni ed istanze, rivolte alla Provincia, ed ai Comuni interessati, sembra che si inizi finalmente a parlare più fattivamente di questo problema. Il nostro sindaco nella conferenza stampa di ieri ha annunciato che é stato inserito nel programma di rinnovamento dell’illuminazione pubblica anche la realizzazione di un impianto di illuminazione per il tratto di competenza Vietrese dell’Avvocatella. Prendiamo in parola questo impegno sperando che non sia solo un annuncio pre-elettorale, e viglieremo come sempre affinché quanto detto sia tradotto finalmente in realtà".

Parla il sindaco di Vietri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'auspicio del comitato è che anche il Comune di Cava "ci metta la faccia e si impegni allo stesso modo per il tratto di sua competenza. Questa arteria va assolutamente messa in sicurezza e costantemente manutenuta finché questo non avverrà noi ci faremo sentire per il bene dei nostri cittadini".