Bagni della guardia medica nel degrado a Pontecagnano Faiano: la denuncia di un lettore

Guarda medica nel degrado a Pontecagnano Faiano. Un lettore, infatti, ci ha inviato due fotografie scattate questa mattina riguardanti, in particolare, i bagni della struttura allestita nel parcheggio del Centola. Com’è possibile vedere, le porte dei due bagni sono state danneggiate e non ancora sostituite per garantire la dovuta privacy, ma ovviamente anche decoro e sicurezza. L’auspicio è che gli enti preposti si interessino quanto prima della problematica nell’interesse dei medici che vi lavorano e dell’utenza pontecagnanese.