Disagi sul lungomare Trieste: bagni pubblici guasti

Bagni pubblici chiusi al pubblico sul Lungomare Trieste a Salerno: i servizi igienici, alle spalle delle ex Poste centrali, risultano non utilizzabili da diversi giorni, come segnalato da alcuni lettori, in quanto "guasti". Ovviamente, risolvere il disservizio risulta ancora più urgente vista la notevole affluenza di cittadini e visitatori in centro, in queste giornate caratterizzate dal sole.