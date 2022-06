Fa il bagno nudo, nel fiume Irno: emergenza clochard a Salerno

Non solo rifiuti e liquami in acqua. Nel fiume Irno il degrado purtroppo continua a imperversare: di ieri, lo scatto di un presunto clochard che ha usato l'Irno come vasca da bagno.

La segnalazione

Completamente nudo, l'uomo si è lavato nel fiume, sotto gli occhi di cittadini e turisti: "E' ovvio che a Salerno c'è un'emergenza sottovalutata che è quella dei senzatetto: dispiace immaginare che queste persone non abbiano altro luogo per lavarsi. Tuttavia è assurdo accettare che possano farlo nel fiume che sfocia in mare. Inorridiamo al pensiero delle gravi ricadute igienico-sanitarie. Attendiamo quindi risposte concrete da parte dell'amministrazione".