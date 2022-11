Band in Concerto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Buonasera! Siamo gli Exile Room, giovane band di Castellammare di Stabia. Recentemente siamo stati vincitori di un concorso tenutosi a Milano, in giuria Antonio Vandoni (Direttore Artistico di Radio Italia) e terremo un concerto al Piccolo Teatro del Giullare a Salerno. Con l'augurio che la notizia possa interessarvi, cordiali saluti. Il progetto Exile Room nasce nel 2021 con l’idea di unire la musica classica al Progressive Metal in maniera totalmente strumentale, avvicinando così lo stile compositivo più alle sinfonie classiche che al moderno virtuosismo Progressive. Il genere viene chiamato “Symphonic Metal” proprio per questo motivo. Il nome della band ha lo scopo descrivere un esilio dalla realtà, come se ascoltando la nostra musica volessi chiuderti in una stanza ed entrare in un mondo a parte. Abbiamo pubblicato il primo album il 29 aprile 2022 chiamato “Disquiet Place”, dove è stato estratto il brano omonimo con il quale abbiamo vinto il concorso “Promuovi La Tua Musica” suonando per Antonio Vandoni (Direttore Artistico di Radio Italia) al Nove Studio di Milano. Il nome dell’album suggerisce un gioco di parole pronunciandolo, facendolo diventare “posto inquieto” (Disquiet Place) a “questo posto tranquillo” (This Quiet Place). La formazione prevede Cristian Schettino (orchestre e chitarra) Nicolò D’Orta (chitarra) Davide Attardi (basso elettrico) e Angelica Carlino (batteria). Abbiamo in programma numerosi Live, in particolare il 2 Dicembre al “Piccolo Teatro del Giullare” di Salerno, primo evento organizzato all’interno di un teatro. Sarà un concerto molto intimo dato il numero limitato di 70 posti, ma vogliamo salutare così l’anno che ci ha regalato tante soddisfazioni!