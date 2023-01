Tenda, tavolo e coperte: via Volontari della Libertà si trasforma in un accampamento

Una vera e propria tendopoli, in via Volontari della Libertà, a Salerno. Come mostrano gli scatti del fotografo Guglielmo Gambardella, alcune persone hanno trasformato in un accampamento il marciapiede, con tanto di giaciglio per dormire e tavolo per mangiare.

L'altra segnalazione

Intanto, in via Picarielli, è stata segnalata una perdita d'acqua, nei pressi dell'ufficio Anagrafe: l'appello unanime dei cittadini è che l'amministrazione comunale provveda a ripulire le zone abbandonate e a riparare il guasto, evitando altri sprechi e tutelando il decoro e l'igiene della città.