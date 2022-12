Antessano, la frazione dove si ruba da 2 mesi: l'appello disperato dei residenti

Non si ferma l'ondata di furti ad Antessano, frazione di Baronissi. Sono quasi due mesi, oramai, che i residenti segnalano l'irruzione di bande di malviventi all'interno delle proprie case. Alla nostra redazione è giunta, ieri, una nuova segnalazione

L'emergenza

"Sono ormai due mesi - ci scrive un cittadino - che ci sono ripetuti furti quotidiani, la situazione è gravissima e lo Stato, con tutte le sue istituzioni, è assente dopo le ripetute richieste di aiuto. Noi cittadini siamo stremati e viviamo in uno stato elevato di terrore, tanto da non aver potuto godere anche delle festività natalizie. Spero la vostra redazione possa sottoporre il gravissimo problema alla critica locale, così da cercar di smuovere le istituzioni da questo status dormiente"

In alcuni casi, i ladri hanno colpito anche tre volte nella stessa casa. E intanto i residenti hanno lanciato un appello al Prefetto, mentre l'opposizione ha attaccato il sindaco in ragione dei tentativi - a suo dire deboli - per arginare il fenomeno.