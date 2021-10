Pon Legalità a Battipaglia, un lettore: "Un degrado"

Il sempre più vantato secondo posto al PON LEGALITA' 2014-2020 ottenuto dal comune di Battipaglia per il recupero degli immobili in via fosso pioppo, che ricordiamo riguarda un finanziamento di € 1.431.012,81, allo stato attuale si presenta così come in foto. Non so cosa sia peggio: occupazione abusiva da parte di pastori con il proprio gregge, animali detenuti in condizioni igienico sanitarie pessime ( ci saranno almeno 100 capi rinchiusi in un edificio in costruzioni tra rifiuti edili e letame), sversamento di rifiuti agricoli o semplicemente la totale indifferenza da parte delle istituzioni. Quella zona di Battipaglia già dimenticata, continua a cadere in uno stato di degrado sempre peggiore. chiedo cortesemente di restare anonimo data la delicatezza della segnalazione.