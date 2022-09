Battipaglia, la polemica dopo l'incidente: "Strada utilizzata per le corse: servono i dossi"

È polemica dopo l'incidente avvenuto venerdì a Battipaglia in via Ricasoli. I cittadini della zona, infatti, lamentano da tempo la pericolosità della strada in questione, che per la sua conformazione viene utilizzata troppo spesso come un vero e proprio "circuito da corsa".

La segnalazione

Tale criticità è stata segnalata a fine agosto da un residente, che ha inviato una Pec al Comune chiedendo di intervenire in tempi brevi. "Da troppo tempo - scrive il cittadino - nel quartiere Serroni basso si registrano quotidianamente, in estate come in inverno, corse furibonde soprattutto di moto, scooter e cinquantini (si suppone alcuni con motori truccati per via del frastuono e del rimbombo) a partire dalle ore 23 circa e per le successive 2 ore: le strade interessate sono via Ionio, via Ricasoli, via Moncharmont, utilizzate a mò di circuito. Il fenomeno di inciviltà e pericolosità è corollato peraltro dal puntuale sparo di fuochi d'artificio alla mezzanotte in punto nel piazzale del parcheggio auto e bus antistante il Palazzetti Zauli".

La richiesta

"Risulta evidente - continua l'istanza inviata a Palazzo dI Città - il disagio patito a causa di insicurezza su strada nel quartiere e di enorme frastuono in ore notturne, amplificato in estate dalle finestre aperte delle abitazioni. Si richiede con urgenza al Comune di Battipaglia la convocazione di un tavolo tecnico di Pubblica Sicurezza al fine di soluzionare in modo definitivo la problematica (attraverso per esempio l'apposizione di dossi come avvenuto recentemente su Viale della Libertà e su Via Monsignor Vicinanza oltre ad una costante presenza di Forze dell'ordine)".