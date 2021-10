Non cessano gli atti vandalici e i gesti incivili, a Salerno. Un lettore, in particolare, ci ha segnalato un bidet e una stampante abbandonati di fronte all'Inps in via G. Lanzalone.

Tanta amarezza per il mancato senso civico di numerosi cittadini, con l'auspicio che gli addetti ripuliscano la zona.