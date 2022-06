Zecche a parco Pinocchio e blatte in via Guercio: esasperati i salernitani

Zecche nei pressi dell'area di sgambamento di parco Pinocchio ed una vera e propria invasione di blatte in via Guercio. Lo segnalano, disperati, numerosi salernitani che non riconoscono più la propria città.

La denuncia

Soprattutto a causa della mancata manutenzione del verde pubblico, infatti, insetti molesti stanno proliferando come non mai in varie zone cittadine, a tutto danno per le condizioni igienico-sanitarie delle strade e, quindi, della vivibilità dei residenti. "Sulle scale che collegano via Guercio con via Mobilio ci sono decine di blatte morte - scrive un lettore- In zona parco Pinocchio il mio cagnolino è stato assalito dalle zecche. E' possibile tutto questo in una città civile?". Urgentissimo, dunque, un intervento di disinfestazione e di manutenzione del verde nei due quartieri.