Caldo e sporcizia: tornano le blatte in città, l'ira dei salernitani

Con l'afa degli ultimi giorni, ecco tornare le blatte in città. Complici gli angoli meno puliti delle strade, a causa, nella maggior parte dei casi, dell'inciviltà di alcuni salernitani, sono spuntati numerosi insetti molesti. "Inizia il caldo ed iniziamo a tenere chiuse le finestre per evitare che le blatte e le zanzare entrino in casa, essendo noi ai piani bassi: è normale? - chiede amareggiata una lettrice- Come ogni anno, le caditoie e le strade necessitano di disinfestazione e di pulizia estrema".

A peggiorare la situazione, alcune siepi e aree di verde incolto: "La manutenzione del verde pubblico continua a non essere effettuata con regolarità, ragion per cui scarafaggi ed altri insetti trovano campo fertile nella nostra città", osserva un altro cittadino. L'auspicio è che il Comune corra ai ripari e freni l'ondata di blatte già annunciata.