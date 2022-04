Bovini vaganti allo svincolo autostradale: l'allarme degli automobilisti

Animali vaganti, ieri sera, sulla Salerno-Napoli, all'altezza dello svincolo autostradale Salerno-Centro. Dei bovini, infatti, sono stati notati da alcuni automobilisti, a bordo della carreggiata.

Il dramma sventato

Fortunatamente, nessun incidente, nonostante il pericolo reso ancora più allarmante per via del buio in strada e quindi della scarsa visibilità. L'auspicio è che possa essere effettuato un monitoraggio efficace da parte degli enti competenti, al fine di evitare la presenza di animali da pascolo in zone a rischio.