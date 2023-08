Buca nell'asfalto in via Memoli: area transennata e dimenticata

E' stata transennata e poi abbandonata, da ormai 15 giorni, una buca sul marciapiede di via Memoli, a Salerno, nei pressi dell'Asl. I residenti della zona, lamentano il mancato intervento da parte del Comune che non ha ancora provveduto al rattoppo.

La denuncia

"In quel cedimento, possono annidarsi anche insetti molesti e ratti, come se già la zona non ne avesse abbastanza...", denunciano alcuni residenti che, dunque, chiedono l'urgente riparazione agli addetti ai lavori.