Nuovi "rattoppi" e buche pericolose in via Cacciatore: l'ira dei residenti

"Salerno Sistemi ha effettuato un intervento qualche giorno fa e, dopo i lavori, ha rattoppato poi la strada con asfalto irregolare, con buche pericolose". Lo ha denunciato una residente di via Luigi Cacciatore. Proprio lungo la strada salernitana, già frequentissime le cadute dei pedoni che, a causa della pavimentazione rovinata, inciampano e scivolano, ferendosi in modo lieve e meno lieve.

L'appello

Di recente, è stato già lanciato un appello al Comune di Salerno affinchè rendesse via Cacciatore più sicura per pedoni e motorini. Ma, in attesa di veder accolta quella precedente richiesta, gli abitanti della zona sono ora costretti a porne una nuova, a seguito della chiazza di asfalto pericolosa all'altezza del civico 57. "Non capiamo davvero cosa aspetti il Comune a riasfaltare dignitosamente via Cacciatore e a mettere in sicurezza i marciapiedi- concludono i residenti - Nonostante le numerose segnalazioni, la strada continua ad essere in pessime condizioni: è una situazione indegna per una città civile".