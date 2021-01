Mattonella rotta sul marciapiede di via XX Settembre: "E' pericolosa per i pedoni"

In via XX Settembre n.19, a Salerno, sul marciapiede è presente un buco pericoloso per i pedoni, soprattutto per le persone anziane che numerose percorrono la strada per recarsi al mercato rionale. A segnalarcelo è un lettore. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione dell’arteria stradale intervengano il prima possibile prima che qualcuno si faccia male.