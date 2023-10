Strade al buio da nord a sud della città, i salernitani: "Il Comune quando interviene?"

Da via Cacciatore a via Guercio, fino alla zona orientale: a Salerno città si brancola nel buio da giorni. Numerose, infatti, le segnalazioni giunte in redazione circa l'illuminazione pubblica guasta.

L'appello

"Ci troviamo a calpestare marciapiedi, solitamente sporchi per via dell'inciviltà di alcuni cittadini, senza poter evitare gli escrementi di animali che li tappezzano. E, come se non bastasse, siamo costretti a far i conti con il rischio sicurezza che, inevitabilmente, provoca la mancata illuminazione. Siamo in una città civile o in un villaggio del terzo mondo?": si chiede, esasperata, una residente della zona orientale che teme per la sua incolumità a causa del buio che caratterizza le strade. Urgono, dunque, immediati interventi di ripristino del servizio di illuminazione.