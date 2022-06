"Siamo al buio da due settimane": insorgono i residenti di Torrione

Al buio, diverse strade salernitane, nelle ultime sere: in particolare, risulta non funzionante l'illuminazione pubblica al mercato di Torrione e in via Domenico Vietri. "Da circa 2 settimane, non vi è illuminazione stradale, siamo completamente buio. Questo comporta seri pericoli per i veicoli, ma soprattutto per i pedoni", ci scrive un lettore.

L'appello dei lettori

Si chiede pronto intervento da parte dell’amministrazione pubblica.