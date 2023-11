Illuminazione guasta: di nuovo al buio via Clark, pedone rischia di essere investito

Un pedone ha rischiato di essere investito da un’auto, a causa dell'illuminazione assente, in via Clark, come riporta Salernonotizie. Nuovo dramma sfiorato, dunque, oggi, a causa dei frequenti guasti alla pubblica illuminazione che stanno interessando numerose zone della città e dell'alta velocità di alcuni automobilisti imprudenti, a tutto rischio e pericolo dei salernitani.

Altra zona da attenzionare, via Farao, nei pressi della Cittadella Giudiziaria: la Lungoirno, purtroppo, continua ad essere scambiata per una pista da corsa da tanti incivili al volante.