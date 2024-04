"Siamo al buio ogni sera, camminiamo con le torce": l'ira dei residenti di Trivio Granata

Il quartiere Trivio Granata di Pontecagnano Faiano, in particolare la zona di Via Irno, continua a rimanere al buio ormai ogni sera. A segnalarcelo sono i residenti: “Nel 2024 si puntava ad aspirare a case ultramoderne, Pontecagnano città del futuro, panchine smart, ville con piscine e poi?

Se Dante riscrivesse la Divina Commedia forse nel mezzo del cammin della sua vita si trovò nel quartiere di Trivio Granata, con una torcia".

I disagi

Ecco la situazione di un quartiere, precisamente quello "Trivio Granata" di Pontecagnano Faiano, con centinaia di appartamenti di nuova costruzione, situati in una zona che - sottolineano gli abitanti - "doveva essere uno dei quartieri più innovativi della città, pagati fior di quattrini, per poi essere completamente al buio, neanche un lampione acceso, e non da poco tempo. È davvero un paradosso camminare con le torce dei propri telefoni su una strada nel 2024 e per di più in una zona di costruzioni recenti e poi magari in altri quartieri abbiamo tanti lampioni quanti sono i cittadini. La corrente costa di più a Via Irno?”. L'auspicio è che venga quanto prima installata la pubblica illuminazione.