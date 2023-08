Black-out continui a Torrione: la segnalazione dei cittadini

Disagi e black-out continui, negli ultimi giorni, a Torrione. "Due giorni fa addirittura la corrente è andata via 3 volte, tra le quali 2 volte di seguito in pochi secondi, con il rischio di causare problemi ad apparecchiature elettriche, a causa dello spegnimento improvviso, ad esempio, di pc - ci scrivono alcuni lettori- Possibile che continui a succedere e che non si arrivi ad una soluzione definitiva?", si chiedono i residenti. Segnalazioni di black-out, in effetti, sono arrivate anche da altre zone di Salerno, come il quartiere del Vestuti.