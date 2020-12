Buio nelle strade in via Robertelli a Salerno, un'altra denuncia arriva da Scafati

Completamente al buio, i due piazzali di via Robertelli a Salerno: la Polizia Municipale sarebbe stata contattata più volte senza alcun risultato, come ci racconta un lettore. Non si tratta dell'unica zona al buio, a tutto rischio per la pubblica incolumità nelle ore serali.

La denuncia di Scafati Arancione

Strade e piazze al buio anche a Scafati. "La pubblica illuminazione, nonostante i continui spot dell'amministrazione comunale, resta uno dei punti deboli di Scafati. Sono ancora molte, infatti, le zone della città ancora al buio, mentre per altre sarebbe auspicabile di una riduzione del consumo energetico. Finora è stato fatto troppo poco e male sulla questione da questa amministrazione”, spiegano i componenti del gruppo "Scafati Arancione". Per il gruppo guidato dal segretario Francesco Carotenuto occorrono interventi di ampio raggio, sia nel centro storico che in periferia, perché i cittadini chiedono sicurezza, che passa anche attraverso il funzionamento di un adeguato impianto di illuminazione.

La denuncia