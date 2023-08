Iluminazione assente e pedoni a rischio: l'appello dei salernitani

Buio pesto, negli ultimi giorni, dall'asilo nido comunale fino alle scalette di via Vernieri. "È pericoloso percorrere la strada di sera per via delle luci spente", ci scrivono alcuni residenti della zona che chiedono l'immediato ripristino della pubblica illuminazione nel quartiere. Superfluo sottolineare come l'oscurità metta a rischio l'incolumità dei passanti, esponendo questi ultimi, oltre che a scivolate, anche a possibili furti da parte di malintenzionati.

Foto di Guglielmo Gambardella