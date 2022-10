Bus affollati e corse non ripristinate: l'appello di sindacati e utenti

Troppo affollati, i mezzi di Busitalia Campania: a segnalarcelo, diversi lettori, oltre che le organizzazioni sindacali di categoria. A causa della riduzione dei servizi attuata a seguito della pandemia Covid-19, infatti, attualmente risultano meno corse, con tutti disagi del caso.

Il caso

Sulle linee universitarie, in particolare, c'è stata una riduzione del 50% delle corse giornaliere. Anche i sevizi serali e quelli mattutini di primo impiego devono ancora essere ripristinati, dopo le ultime modifiche: i pendolari sono costretti a viaggiare in condizioni disumane, accalcati sul bus, e gli autisti, a loro volta, sono costretti molte volte a non fermarsi dove previsto, per evitare eccessiva ressa a bordo, a rischio e pericolo loro e dei viaggiatori stessi.