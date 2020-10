Bus affollatissimi a Salerno, nessun distanziamento sulla Sita: la segnalazione

Seduti vicini, senza il rispetto dei posti alterni e, qualcuno, anche in sosta in piedi a ridosso di chi è sui sedili. Così si è presentato un bus della Sita, stamattina, a Torrione, intorno alle 12, come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella. Affolatissimi anche i pullman di Busitalia, a tutto rischio dei passeggeri, in tema di contagio.

Insomma, nonostante i continui appelli dei viaggiatori e dei sindacati, le società di trasporto non sembrano aver ancora provveduto ad un incremento delle corse al fine di evitare assembramenti a bordo, con il rischio di favorire la diffusione del Covid-19.

Chi non ha mezzi propri per spostarsi e necessita di bus per raggiungere i luoghi di lavoro o la scuola, non può far a meno di salire sui pullman se questi risultano affollati e, quindi, è costretto a rischiare il contagio viaggiando in condizioni in cui la distanza di sicurezza non esiste.

Cosa aspetta la Regione a pretendere dalle società di trasporto pubblico il rispetto della legge con l'incremento dei mezzi e delle corse? Non basta contenere la movida: il virus può viaggiare comodamente in pullman in pieno giorno.