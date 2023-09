"Soppresso senza preavviso il bus 8 delle 14.50: ho fatto tardi al lavoro": la denuncia di una utente

"I pullman sono frequentamente in ritardo e capita sempre più spesso che addirittura vengano sospese delle corse senza preavviso": lo denunciano alcuni salernitani che viaggiano con i pullman di Busitalia. In particolare, su tutte le furie oggi una cittadina alla fermata di Salerno: "E' stata soppressa senza preavviso la corsa della linea 8 delle 14.50 di oggi: ho fatto tardi al lavoro visto che mi sposto sui bus e non trovo corretto che non ci sia stato preavviso per noi utenti", ha sottolineato la giovane.

Situazione analoga, quella segnalata da altri pendolari nei giorni scorsi: l'appello, dunque, è che i pullman rispettino orari e corse programmate, evitando di arrecare nuovi danni e disagi ai viaggiatori.