Grosso ramo cade da un albero in via Sant'Eremita: la segnalazione di un lettore

Un grosso ramo è caduto da un albero situato in via Sant'Eremita, nel centro di Salerno. A segnalarcelo è uno dei residenti, molto preoccupato per il costante cedimento di alberi e rami per via, probabilmente, della scarsa manutenzione. L'auspicio è che vi sia una maggiore attenzione da parte degli addetti al verde pubblico. Il pericolo sta nel fatto che il ramo in questione poteva colpire i passanti o qualche automobile.