"Non so come portare i miei figli a scuola": la denuncia di un lettore di Campagna

L’anno scolastico sta per iniziare ed un padre di famiglia residente a Campagna ha scritto alla nostra redazione per segnalare una problematica: “Io ho due figli che vanno a scuola a Quadrivio ed io abito a 3 km di distanza. Ho saputo che il pulmino giallo non c’è più. Io la mattina inizio a lavorare alle 7, mia moglie non guida. Come devono andare i miei figli a scuola? Se sarà il caso farò denuncia agli organi competenti per la soluzione del problema”.

