Campana per la raccolta del vetro sul marciapiede: cocci e rifiuti tra i passanti, l'appello

Campana per la raccolta del vetro sul marciapiede di Via Dei Greci, con tanto di cocci a terra, oltre a buste sporche. A segnalarcela, una nostra lettrice che chiede di fare spostare la campana in una zona meno rischiosa per i bimbi che percorrono quel tratto, dove, peraltro, anche le mamme siedono con i propri figli.

"Lì vicino ci sono anche delle panchine: e se qualcuno inciampasse e cadesse tra i vetri?", chiede la salernitana che auspica un rapido intervento da parte del Comune.