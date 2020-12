Campana di vetro pericolosa e rifiuti in strada: protesta in via dei Greci

Campana di vetro pericolosa e rifiuti in strada. La denuncia arriva da Fratte, via dei Gareci. I cittadini segnalano "la persistenza del problema rifiuti". In particolare, "il marciapiede era stato ripulito ma la situazione è di nuovo di degrado". Oltre ai rifiuti abbandonati, i residenti denunciano anche la presenza di "molte schegge di vetro frantumato".

I dettagli

"La situazione sta davvero diventando insostenibile, sembra di vivere in una discarica - è lo sfogo - La posizione della campana di vetro è pericolosa: nelle immediate vicinanze ci sono panchine dove i genitori sostano con i bambini che rischino di venire a contatto con questi rifiuti e detriti di vetro e ferirsi. E' una zona residenziale e ci sono anche molti proprietari di animali che passano di lì con i loro amici a 4 zampe. C’è il serio rischio che si feriscano le zampe o che vengano investiti. Per evitare i rifiuti, infatti, bisogna camminare sulla carreggiata. Chiediamo con urgenza l’immediato spostamento della campana di vetro in un luogo più consono".