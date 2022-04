Via Calenda, campana del vetro vuota circondata dai rifiuti

Rifiuti abbandonati in strada a Salerno. Un lettore ci segnala la presenza di una campana del vetro vuota, in via Salvatore Calenda, con accanto cumuli di rifiuti gettati in strada dai soliti incivili. Una situazione davvero anomala.

L’auspicio è che vi siano maggiori controlli, magari attraverso l’installazione di telecamere, per stanare chi continua a non rispettare le regole.