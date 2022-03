Campetto di calcio nel degrado in via Camillo Sorgente: la denuncia di Annalisa Parente

Interventi urgenti per riqualificare il campetto da calcio situato in via Camillo Sorgente, a Salerno. L’appello rivolto all’amministrazione comunale arriva dall’attività della Lega Salerno Annalisa Parente che dichiara: "E’ un’area dove bambini e ragazzi potrebbero liberamente allenarsi, giocare, praticare attività, se non fosse stata letteralmente abbandonata dall’amministrazione comunale, dopo che la sua inaugurazione, avvenuta una decina d’anni fa (con precisione il 2 maggio 2011) è servita come fumo negli occhi per la campagna elettorale (elezioni del 15 e 16 maggio 2011)”.

L'appello

Parente pertanto “senza grandi pretese se non quelle di ripulire il suddetto campetto dai rifiuti (servizio già svolto da volontari della zona tempo addietro) e di risistemarlo per renderlo agibile, un intervento immediato, essendo ormai gli abitanti della zona da troppi anni in attesa di poter godere di quella che era stata presentata come una riqualificazione". La segnalazione rientra pienamente nelle iniziative di rilancio e riqualifica dei quartieri che è stata annunciata in queste settimane dal Commissario e Consigliere Comunale della Lega Salerno Dante Santoro che supporterà anche la segnalazione dell'attivista Annalisa Parente che pone i riflettori su una problematica ormai annosa in pieno centro città.

La denuncia di Parente: