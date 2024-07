Campi da calcio a 5 delle residenze universitarie nel degrado: "Ma nessuno interviene"

Versano in uno stato di abbandono i campi da calcio a 5 delle residenze universitarie di Salerno, in via Mariscoli a Penta di Fisciano. A segnalarcelo è un lettore che denuncia: “È davvero degradante e umiliante assistere ad una situazione di così scarsa manutenzione in una struttura di proprietà dell'Università”.

Il degrado

Le aree intorno al perimetro dei campi e anche quella esterna alle recinzioni degli stessi - come mostrano le foto - sono invase da erbacce che crescono in maniera incontrollata. Anche la pavimentazione presenta segni di deterioramento con la presenza di erba e rifiuti sparsi come bottigliette di plastica, che dimostrano ulteriormente la totale mancanza di pulizia dell'area. Inoltre, una delle panchine situate a bordo campo mostra dei danni evidenti per via della presenza di fili rame intorno ad essa, risultando potenzialmente pericolosa per chi dovesse trovarsi in prossimità della struttura. “Mi preme inoltre sottolineare che entro la fine di questo mese, il comune di Fisciano dovrebbe organizzare la manifestazione sportiva "Le Chiavi della Città" in queste stesse strutture. Tuttavia, sembra evidente che quest'ultime siano totalmente inadeguate per poter ospitare i tanti giovani ragazzi che vorranno divertirsi viste le suddette condizioni. È impensabile come ad oggi ci sia questa forte indifferenza da parte sia delle istituzioni universitarie ma anche di quelle comunali in relazione a degli impianti che dovrebbero rappresentare dei momenti aggregativi importanti per tutta la comunità” conclude il nostro lettore.