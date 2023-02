"Cani liberi contro il mio molosso al guinzaglio, adesso basta!": lo sfogo di una animalista

"Ogni giorno rischio di litigare con i proprietari di diversi cani lasciati liberi che, senza controllo, si avvicinano ed abbaiano contro il mio cane Corso, regolarmente al guinzaglio: se poi il mio cane reagisse, la colpa sarebbe sua, secondo tali proprietari?" Se lo chiede, esausta, Ilaria Daddi, animalista salernitana che denuncia l'odiosa e pericolosa abitudine di alcuni proprietari di cani di lasciare i propri Fido senza guinzaglio.

L'appello

A pagarne le spese, infatti, anche il suo cane che, seppur al guinzaglio, se reagisse contro gli altri animali, potrebbe ferirli, con tutte le conseguenze del caso: "È mai possibile che nel 2023 i cittadini ancora non usino il guinzaglio per i loro cani? In questo modo, mettono a rischio loro ed anche i cani altrui come il mio che, solo per la sua grossa taglia, potrebbe essere accusato da terzi di essere aggressivo se reagisse contro i cani non controllati che lo raggiungono mentre passeggiamo - spiega l'animalista- Ho presentato la problematica alla polizia municipale: spero vivamente siano presi provvedimenti, in quanto non è accettabile non rispettare le regole e causare danni e disagi a chi, come me, invece le rispetta".