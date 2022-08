"Cani senza guinzaglio liberi di aggredire", la denuncia di una lettrice di Salerno che si appella ai vigili

Cani senza guinzaglio, liberi di aggredire gli altri, per colpa dell’irresponsabilità dei padroni. E’ quanto si verifica, ormai ogni giorno, nei pressi dell’area pedonale della Cittadella Giudiziaria a Salerno.

La criticità

A lanciare l’allarme, tramite la nostra redazione, è Ilaria Daddi: “Quotidianamente ci sono cani liberi senza alcun controllo da parte dei proprietari, nonostante il guinzaglio sia obbligatorio per legge. Chi non lo mette al proprio cane compie un reato. Anche per questo - annuncia - andrò dai vigili urbani a fare le opportune segnalazioni”. Tale criticità va avanti da mesi e mesi. “Un po' di tempo fa – racconta Ilaria – due cani maschi si attaccarono ed una cagnolina, spaventata, scappò via rischiando di essere investita dalle auto. Non si può andare avanti così”.

I controlli

L’appello è rivolto alla Polizia Municipale affinchè effettui maggiori controlli nella zona elevando ai proprietari dei cani le sanzioni previste dalla legge.