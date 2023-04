"Cani senza guinzaglio: chiediamo più controlli": l'appello del comitato di quartiere San Francesco

Esprime forte preoccupazione, la presidente del comitato di quartiere San Francesco, Laura Vitale, per via della assidua frequenza di cani, anche di grossa taglia, a spasso senza il guinzaglio nella zona del Carmine. Chi passeggia con i propri amici di zampa, infatti, nel quartiere avverte timore, in quanto, al proprio Fido, potrebbe avvicinarsi uno degli altri cani non controllati dai propri proprietari.

L'appello

Da qui, l'appello del quartiere, affinchè vengano incrementati i controlli per assicurare che non circolino cani senza guinzaglio in una zona affollata e trafficata, a tutela sia dei passanti che degli altri animali.