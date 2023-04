Cani senza guinzaglio: a Salerno pioggia di segnalazioni

Innumerevoli segnalazioni, nelle ultime settimane, in redazione, per la presenza di cani senza guinzaglio in città. In particolare, in piazza San Francesco, in via Piave, nonchè sul lungomare, sulla Lungoirno e in altre piazze cittadine, aumenta la presenza dei Fido portati a spasso dai propri proprietari "sciolti" e, dunque, senza alcun controllo.

La denuncia

"Il problema è che se i cagnolini senza guinzaglio si avvicinano ad altri animali, magari provocandone qualche reazione, si rischia di incorrere in pericoli sia per quei cagnolini stessi che per gli altri. - ha osservato una cittadina - Ho notato cani di grossa taglia avvicinati da altri amici di zampa senza guinzaglio: se i primi dovessero reagire o attaccarli, di chi sarebbe la colpa?". Dello stesso avviso molti altri cittadini: "Chiediamo che vengano sanzionati i proprietari dei cani che non usano i guinzagli: non è giusto che, per colpa della loro irresponsabilità, possano esserci problemi per tutti".