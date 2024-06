Guasto di un cavo di media tensione interrato: intervento urgente, disagi tra Cava e Vietri

"Registriamo problemi di traffico da Vietri verso Cava per un cantiere nei pressi del Tengana, a causa di intervento di somma urgenza per guasto di un cavo di media tensione interrato su SR18 al km 0+100". Lo rende noto il Comitato Civico Dragonea: l'intervento durerà un giorno ed è dunque necessario utilizzare percorso alternativo via Autostrada-A3. Sono in funzione semafori a senso alternato.