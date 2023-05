Parco Archeologico di Velia inaccessibile a chi è in carrozzina: la denuncia diffusa sui social e inviata alla nostra redazione da un ragazzo, che spiega le difficoltà che ha incontrato per visitare il parco archeologico

La denuncia

“Il mio sospetto - scrive - che al Parco Archeologico di Elea-Velia per raggiungere la torre e l’adiacente museo, fosse stata realizzata una scalinata in tempi recenti, invece di rimuovere totalmente le barriere architettoniche trova ulteriori conferma. In questa prima foto di qualche anno fa che ho trovato su instagram, che ritrae all'incirca la stessa zona non si vede quella scalinata così com'è presente attualmente. Come ho scritto alla Sovrintendenza, all'Unesco e alla Direzione del Parco Archeologico di Paestum, la suddetta scalinata appare un manufatto recente (o comunque anch'essa ricostruita). Non si capisce perché invece, non sono stati effettuati i lavori per il superamento delle barriere architettoniche, come prevede la legge. Com'è visibile in foto, si tratta di un percorso con pendenza minima, che poteva tranquillamente essere realizzato privo di scale e quindi barriere architettoniche. Stiamo ancora aspettando riscontro”.