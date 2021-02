Carcassa di cane in via Clark, rimossa da Salerno Pulita

Impressionante, la scena dell'animale senza vita in via di decomposizione

E' stata rinvenuta questa mattina in via Clark, a Salerno, la carcassa di un cane, sulla spiaggia. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, Salerno Pulita ha provveduto a rimuovere l'animale senza vita.

Impressionante, la scena agli occhi di chi si è trovato di fronte l'amico di zampa morto, in stato di decomposizione, per cause non note.

Foto di Guglielmo Gambardella

