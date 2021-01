Capitignano di Giffoni, 13 famiglie chiedono di entrare nelle loro case

"Siamo alle prese con abitazioni caratterizzate da infiltrazioni e muffa e con sfratti imminenti: quando avremo le abitazioni che ci sono state assegnate?"

Questo il quesito posto dalle 13 famiglie assegnatarie delle case popolari di Capitignano, nel comune di Giffoni Sei Casali. "Mancano per lo più tubazioni ma i lavori sono quasi completi: il sindaco per sapere quando possiamo entrare nelle nostre case, ci invia allo Iacp e lo Iacp al sindaco. Come dobbiamo fare per avere ciò che ci spetta? Non possiamo più abitare nelle condizioni attuali, abbiamo bambini anche: nessuno ci aiuta", hanno scritto alla nostra redazione i futuri residenti di via Luonghi che auspicano pronte risposte da parte degli enti competenti per poter usufruire degli alloggi assegnati.