Eternit in un cassone in via Zara, dopo 5 mesi i residenti chiedono chiarezza: "Come mai si trova ancora in strada?"

Era il mese di maggio quando, gli agenti della Polizia Municipale intervennero in via Zara in quanto, all'interno di un cassone di raccolta di materiale edile, fu rinvenuto materiale a sospetto contenuto di amianto, poi rivelatosi in eternit. Furono apposti i sigilli, dunque, a quel cassone che era asservito a lavori di efficientamento energetico con isolamento termico di un fabbricato di via Zara e furono eseguiti gli adempimenti giudiziari del caso. Ma ad oggi, 20 ottobre, quel cassone sequestrato si trova ancora in via Zara, destando preoccupazioni in residenti e commercianti della zona.

I dubbi

"Avevano appurato che all'interno del cassone c'era eternit: come mai questo cassone è ancora in strada? L'eternit è stato rimosso oppure siamo tutti a rischio?", si domanda un esercente del quartiere che, insieme ad altri abitanti, ha segnalato la situazione sospetta, auspicando un rapido intervento da parte degli enti competenti affinchè quel cassone, a prescindere, venga rimosso nel più breve tempo possibile.