Cassonetti danneggiati e non sostituiti in via Guercio, i residenti: "E noi paghiamo...."

Monta la protesta in via Luigi Guercio dove alcuni cassonetti dei rifiuti sono stati danneggiati, probabilmente - sostengono gli abitanti - ma non è sicuro - dagli addetti alla raccolta differenziata. “Dai cassonetti cola di tutto e la sporcizia resta sul marciapiede - ci segnala una residente che si fa portavoce delle lamentele - Questo ci offre il Comune di Salerno nonostante paghiamo come famiglie una tassa sui rifiuti salatissima. E’ una vergogna”. L’auspicio degli abitanti è che i cassonetti in questione vengano sostituiti il prima possibile.