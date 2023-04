Furti nella periferia di Cava, l'allarme sui social

Ladri in azione a Cava de' Tirreni, nella zona industriale. La segnalazione corre sui social, tra i cittadini, che richiamano l'attenzione su quanto accaduto solo qualche giorno fa

La denuncia

"Doppio furto nella notte tra il 23 e il 24 aprile - scrive un cittadino - a danno di due attività commerciali che distano poche centinaia di metri l’una dall’altra e si trovano nelle vicinanze dell’uscita autostradale. Ignoti si sono introdotti in un negozio di casalinghi e in un emporio di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, trafugando del contante e attrezzi e macchinari da lavoro. Si ipotizza che ad agire sia stata la stessa banda che avrebbe raggiunto il secondo locale dopo aver rubato dal primo. La mano sembra essere la stessa, sia per le modalità di effrazione, sia perché i due locali sono vicini e si raggiungono in pochissimi minuti. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili dell’accaduto. Sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei malviventi. Prestate attenzione cittadini cavesi, siamo pronti con le tonde notturne vista l'assenza prolungate delle forze dell' ordine?"