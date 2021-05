Cava, "Dà un'offerta per la mensa San Francesco?": ma è una truffa

Diversi cittadini sono stati avvicinati da persone in cerca di offerte in denaro per la mensa di San Francesco

Giungono segnalazioni alla nostra redazione in merito a presunti truffatori in azione a Cava. Diversi cittadini, infatti, sono stati avvicinati da persone in cerca di offerte in denaro per la mensa di San Francesco.

Tuttavia, nessuna raccolta risulta in corso in tale modalità per il servizio per i meno abbienti: si raccomanda prudenza.