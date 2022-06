Cede l'asfalto in via Rotunno: la segnalazione dei residenti

Cede l'asfalto, in via Rotunno, a Salerno. Come segnalato da alcuni residenti, ieri si è creata una voragine dove era parcheggiata una moto.

Il fatto

Sul posto, la Polizia Municipale per la messa in sicurezza e per i rilievi del caso. Non è la prima volta che a Salerno si registrano sprofondamenti dell'asfalto: lo sanno bene alcuni salernitani che avevano parcheggiato i loro scooter nei pressi della stazione, trovandoli caduti a causa del cedimento della strada.