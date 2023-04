Deiezioni canine: contenitore stracolmo in via Cacciatore, l'ira dei residenti

Monta la polemica sui cestini per la raccolta delle deiezioni canine: come è noto, i 350 contenitori installati (al costo di 128mila euro ndr) a Salerno, con una capienza di 13 litri, risultano geolocalizzati e sono dotati di un sistema di allerta di riempimento. In pratica, a Salerno Pulita arriva un segnale che avverte quando il cestino va svuotato. Eppure in via Cacciatore, come mostra lo scatto fornito da una lettrice, è presente un cestino stracolmo, sul quale i proprietari dei cani continuano ad ammassare le bustine contenenti gli escrementi del proprio Fido, a tutto danno per l'igiene e per il decoro della strada.

La denuncia

"Non ha senso non svuotare immediatamente i cestini - ha sottolineato l'utente - In estate, è probabile che verranno a formarsi cumuli di deiezioni, tra insetti e cattivi odori". Situazione analoga, nei pressi di via Carmine dove un cittadino ci segnala un altro cestino non svuotato: accorato, dunque, l'appello dei salernitani, affinchè venga prestata la massima attenzione ai nuovi contenitori, affinchè la raccolta delle deiezioni canine non arrechi danni, ma procuri, al contrario, vantaggi alla città, come da auspici iniziali.