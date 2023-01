Cade guaina dal tetto dei locali al cimitero di Salerno, una lettrice: "Non c'è manutenzione"

Degrado al cimitero di Salerno dove - come mostra una foto inviataci da una lettrice - una guaina di copertura molto grande è caduta dal tetto dei loculi. Probabilmente è stata divelta dal vento. Di qui la denuncia: "E se passava una persona mentre veniva scaraventata a terra? Occorrerebbe più manutenzione soprattutto per l’incolumità di coloro che si recano al cimitero per portare un saluto ai propri cari ma che non intendono, per ora, restarci a causa di negligenze altrui".