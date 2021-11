Cinghiale a pochi metri da un'abitazione di via Sant'Eustachio: l'appello dei residenti

E' stato avvistato in via Sant'Eustachio un grosso cinghiale, ieri pomeriggio: secondo quanto segnala un lettore, l'animale si è avvicinato a pochissimi metri da una abitazione.

L'episodio è l'ultimo di una lunga serie che da anni preoccupa i residenti, temendo anche incidenti stradali per via della presenza improvvisa dei cinghaili in strada. "Nonostante i vari solleciti al Comune di Salerno e agli altri enti preposti alla sicurezza dei cittadini, il fenomeno si è aggravato, con rischi per i cittadini", conclude il lettore, auspicando un rapido intervento da parte degli enti preposti.