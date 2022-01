Emergenza cinghiali nelle campagne di Dragonea: l'allarme e i danni

Emergenza cinghiali nelle campagne di Dragonea: numerosi i danni che gli animali selvatici stanno arrecando alle coltivazioni. Preoccupazioni crescenti anche sul fronte rischi per l'incolumità di altri animali. Recente, la denuncia dell'aggressione ai danni di un cane nel cortile di un altro residente salvato per un miracolo, dopo un intervento al pronto soccorso veterinario.

"Abbiamo a cuore la natura e le specie animali, ma questa situazione ormai sta avendo risvolti molto gravi, in Regione di recente se n'è discusso ma come vediamo restano solo chiacchiere nulla di più. - scrivono dal Comitato - Sappiamo anche che la specie in questione è di importazione dell'est Europa che è molto più prolifera delle specie nostrane, ecco dunque spiegato uno dei motivi per cui si è giunti a questo punto. E' necessario a questo punto che vengano prese delle contromisure dal nucleo carabinieri-forestale e da chi di dovere perchè non possiamo attendere riscolti peggiori".